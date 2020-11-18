Черногория разгромила Кипр вышла в дивизион В Лиги наций

Завершились два матча 6-го тура группового этапа Лиги наций в группе 1 дивизиона С. Сборная Черногории разгромила команду Кипра со счетом 4:0 и вышла в дивизион В. В другом матче Люксембург и Азербайджан разошлись миром.

Черногория – Кипр - 4:0 (3:0)

Голы: Йоветич, 14 - 1:0, Больевич, 25 - 2:0, Больевич, 28 - 3:0, Мугоша, 60 - 4:0

Черногория: Миятович, Марушич, Вуячич, Симич, Хакшабанович, Вукчевич, Бакич (Косович, 61), Больевич (Йовович, 72), Шчекич (Радунович, 72), Мугоша (Исламович, 71), Йоветич (Савичевич, 61).

Люксембург – Азербайджан - 0:0

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