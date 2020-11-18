Черногория разгромила Кипр вышла в дивизион В Лиги наций
Завершились два матча 6-го тура группового этапа Лиги наций в группе 1 дивизиона С. Сборная Черногории разгромила команду Кипра со счетом 4:0 и вышла в дивизион В. В другом матче Люксембург и Азербайджан разошлись миром.
Черногория – Кипр - 4:0 (3:0)
Голы: Йоветич, 14 - 1:0, Больевич, 25 - 2:0, Больевич, 28 - 3:0, Мугоша, 60 - 4:0
Черногория: Миятович, Марушич, Вуячич, Симич, Хакшабанович, Вукчевич, Бакич (Косович, 61), Больевич (Йовович, 72), Шчекич (Радунович, 72), Мугоша (Исламович, 71), Йоветич (Савичевич, 61).
Люксембург – Азербайджан - 0:0
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4