"Черноморец" и "Мариуполь" победителя не выявили

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"Черноморец" и "Мариуполь" победителя не выявили

В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Черноморец" сыграл вничью с "Мариуполем".

"Черноморец" - "Мариуполь" 0:0

"Черноморец": Гутор, Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька, Мусолитин (92, Каверин), Бамба Н'Ганон (41, Ориховский), Политыло, Третьяков, Хобленко, Васин.

"Мариуполь": Худжамов, Тищенко, Белый, Яворский, Неплях, Танковский, Мишнев (87, Чурко), Рудыка, Кожанов (78, Борячук), Фомин, Болбат (71, Тотовицкий).

Предупреждения: Люлька, Жунич - Фомин, Кожанов, Тищенко. | http://soccernews.ru

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