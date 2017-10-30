"Черноморец" и "Мариуполь" победителя не выявили
В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Черноморец" сыграл вничью с "Мариуполем".
"Черноморец" - "Мариуполь" 0:0
"Черноморец": Гутор, Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька, Мусолитин (92, Каверин), Бамба Н'Ганон (41, Ориховский), Политыло, Третьяков, Хобленко, Васин.
"Мариуполь": Худжамов, Тищенко, Белый, Яворский, Неплях, Танковский, Мишнев (87, Чурко), Рудыка, Кожанов (78, Борячук), Фомин, Болбат (71, Тотовицкий).
Предупреждения: Люлька, Жунич - Фомин, Кожанов, Тищенко. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|33
|2
|Динамо Киев
|13
|26
|3
|Олимпик Донецк
|14
|24
|4
|Ворскла
|14
|21
|5
|Верес Ровно
|14
|20
|6
|Заря Луганск
|14
|18
|7
|Мариуполь
|13
|17
|8
|Звезда Кропивницкий
|14
|13
|9
|Карпаты Львов
|14
|13
|10
|Александрия
|14
|11
|11
|Черноморец Одесса
|14
|11
|12
|Сталь Каменское
|14
|10