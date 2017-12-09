"Черноморец" и "Звезда" расписали результативную ничью и другие результаты 19-го тура чемпионата Украины

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"Черноморец" и "Звезда" расписали результативную ничью и другие результаты 19-го тура чемпионата Украины

Представляем результаты 19-го тура чемпионата Украины.

"Черноморец" — "Звезда" 3:3

Голы: Хобленко, 42 - 1:0, Чичиков, 51 - 1:1, Бамба, 57 - 2:1, Прядун, 83 - 2:2, Прядун, 87 - 2:3, Хобленко (пен), 90 - 3:3

"Черноморец": Гутор, Зубейко, Ваг (Ориховский, 54), Мартыненко, Люлька, Бамба, Ковалец (Третьяков, 86), Политыло, Татарков, Хобленко, Антонов (Мусолитин, 89)

"Звезда": Паст, Качараба, Ковалев, Оганесян (Збунь, 60), Полегенько, Драченко, Дрышлюк (Петров, 82), Цюпа, Чичиков (Прядун, 78), Фаворов, Рассадкин

Предупреждения: Ковалец, Ваг, Мартыненко, Зубейко, Хобленко - Дрышлюк, Фаворов, Драченко

Удаление: Хобленко, 90+3 (вторая желтая карточка)


"Верес" — "Карпаты" 2:2

Голы: Кобин, 14 - 1:0, Сергийчук, 26 - 2:0, Швед, 72 - 2:1, Акулинин, 87 - 2:2

"Верес": Бандура, Адамюк, Ищенко, Борзенко, Симинин, Кобин, Карасюк (Кучеров, 85), Морозенко, Западня (Г. Пасич, 81), Степанюк, Сергийчук (Палагнюк, 88).

"Карпаты": Пидкивка, Мирошниченко, Федецкий (Швед, 62), Лобай, Гуцуляк, Тиссоне, Голодюк (Клец, 74), Ди Франко (Чачуа, 46), Карраскаль, Мякушко, Акулинин.

Предупреждения: Морозенко, Симинин - Ди Франко, Акулинин, Карраскаль, Голодюк, Чачуа


"Мариуполь" — "Сталь" 4:2

Голы: Э. Малакян, 26 - 0:1, Фомин, 34 - 1:1, Фомин, 67 - 2:1, Тотовицкий, 78 - 3:1, Болбат 82 - 4:1, Э. Малакян, 87 - 4:2

"Мариуполь": Худжамов, Неплях, Кирюханцев (Вакуленко, 46), Белый, Тищенко, Гомис, Танковский (Борячук, 62), Болбат, Чурко (Кожанов, 57), Тотовицкий, Фомин.

"Сталь": Пеньков, Тымчик, Даниелян, Г. Малакян (Копытов, 21) (Климчук, 31), Михайличенко, Мысык, Месхи (Мыцик, 46), Якимив, Э. Малакян, Кузык, Кныш.

Предупреждения: Танковский, Гомис, Тищенко, Фомин - Месхи.


"Олимпик" — "Ворскла" 1:4

Голы: Кобахидзе, 10 - 0:1, Приемов, 20 - 1:1, Чижов, 22 - 1:2, Кулач (пен), 27 - 1:3, Шарпар, 88 - 1:4

"Олимпик": Махарадзе, Шестаков, Кравченко, Шабанов, Федорив (Очигава, 76), Богданов, Цымбалюк, Сондей (Мигунов, 46), Приемов, Моха, Биленький (Поступаленко, 62)

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чижов (Кадимян, 32), Матвиенко, Скляр, Шарпар, Кобахидзе, Кулач (Кравченко, 65), Ребенок, Коломоец (Одарюк, 87)

Предупреждения: Федорив, Приемов - Чижов, Пердута. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 18 42
2 Динамо Киев 17 38
3 Ворскла 19 31
4 Верес Ровно 19 26
5 Олимпик Донецк 18 25
6 Заря Луганск 18 24
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 18 18
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 19 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
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