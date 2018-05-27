"Черноморец" и "Звезда" вылетели из УПЛ
Завершились ответные стыковые матчи за право выступать в украинской Премьер-лиге. Неожиданно представители второго дивизиона "Полтава" и "Десна" разгромили "Черноморец" и "Звезду" соответственно и завоевали путёвки в УПЛ.
"Полтава" - "Черноморец" - 3:0 (первый матч - 0:1)
Голы: Дегтярев, 67 - 1:0, Дегтярев, 105 - 2:0, Дегтярев, 113 - 3:0.
"Полтава": Крынский, Иванов, Парамонов, Башлай, Голиков, Покотылюк, Крапивный (Савченко, 60), Савин (Жичиков, 83), Насибулин, Мединский, Ковпак (Дегтярев, 66).
"Черноморец": Новак, Романюк, Смирнов, Ищенко, Люлька (Зубейко, 25), Ориховский (Матяж, 106), Бобко, Татарков (Чорний, 86), Ковалец, Третьяков, Гладкий.
Удаление: Романюк (110).
"Десна" - "Звезда" - 4:0 (первый матч - 1:1)
Голы: Фаворов, 38 - 1:0, Арвеладзе, 52 - 2:0, Волков, 63 - 3:0, Арвеладзе, 87 - 4:0.
"Десна": Литовка, Фаворов, Ермаков, Головко, Мостовой, Огиря, Коберидзе, Фаворов (Безбородько, 79), Филиппов (Мельник, 88), Арвеладзе, Волков (Банасевич, 82).
"Звезда": Лепка, Малиновский, Братков, Маткобожик, Гафаити, Кейта, Аверьянов, Кондраков, Гедж (Дрышлюк, 62), Чичиков (Семка, 46), Билоног (Ходаковский, 46).
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