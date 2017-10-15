"Черноморец" обыграл киевское "Динамо"

В матче 12-го тура чемпионата Украины худший клуб Премьер-лиги "Черноморец" на своем поле одержал свою первую победу в сезоне над киевским "Динамо".

"Черноморец" Одесса - "Динамо" Киев - 2:1 (2:0)

Голы: Ковалец, 14 - 1:0, Хобленко, 21 - 2:0, Кравец, 78 - 2:1

"Черноморец": Гутор, Мартыненко, Люлька, Жунич, Бамба, Алассан, Зубейко, Ковалец, Политыло (Мамаду, 72), Васин (Третьяков, 84), Хобленко (Мусолитин, 90)

"Динамо": Коваль, Пиварич, Пантич, Кадар, Сидорчук, Гармаш (Кравец, 70), Гусев (Беседин, 46), Буяльский, Шепелев (Мораес, 34), Морозюк, Мбокани

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