"Черноморец" обыграл киевское "Динамо"

Теги черноморец одессадинамо киев

"Черноморец" обыграл киевское "Динамо"

В матче 12-го тура чемпионата Украины худший клуб Премьер-лиги "Черноморец" на своем поле одержал свою первую победу в сезоне над киевским "Динамо".

"Черноморец" Одесса - "Динамо" Киев - 2:1 (2:0)
Голы: Ковалец, 14 - 1:0, Хобленко, 21 - 2:0, Кравец, 78 - 2:1

"Черноморец": Гутор, Мартыненко, Люлька, Жунич, Бамба, Алассан, Зубейко, Ковалец, Политыло (Мамаду, 72), Васин (Третьяков, 84), Хобленко (Мусолитин, 90)

"Динамо": Коваль, Пиварич, Пантич, Кадар, Сидорчук, Гармаш (Кравец, 70), Гусев (Беседин, 46), Буяльский, Шепелев (Мораес, 34), Морозюк, Мбокани

Не пропустите: "Олимпик" вырвал победу у "Александрии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 11 24
3 Ворскла 12 21
4 Олимпик Донецк 12 20
5 Верес Ровно 12 18
6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
8 Звезда Кропивницкий 12 10
9 Александрия 12 9
10 Черноморец Одесса 12 9
11 Карпаты Львов 12 9
12 Сталь Каменское 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов