"Черноморец" обыграл киевское "Динамо"
В матче 12-го тура чемпионата Украины худший клуб Премьер-лиги "Черноморец" на своем поле одержал свою первую победу в сезоне над киевским "Динамо".
"Черноморец" Одесса - "Динамо" Киев - 2:1 (2:0)
Голы: Ковалец, 14 - 1:0, Хобленко, 21 - 2:0, Кравец, 78 - 2:1
"Черноморец": Гутор, Мартыненко, Люлька, Жунич, Бамба, Алассан, Зубейко, Ковалец, Политыло (Мамаду, 72), Васин (Третьяков, 84), Хобленко (Мусолитин, 90)
"Динамо": Коваль, Пиварич, Пантич, Кадар, Сидорчук, Гармаш (Кравец, 70), Гусев (Беседин, 46), Буяльский, Шепелев (Мораес, 34), Морозюк, Мбокани
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|12
|31
|2
|Динамо Киев
|11
|24
|3
|Ворскла
|12
|21
|4
|Олимпик Донецк
|12
|20
|5
|Верес Ровно
|12
|18
|6
|Мариуполь
|11
|16
|7
|Заря Луганск
|12
|14
|8
|Звезда Кропивницкий
|12
|10
|9
|Александрия
|12
|9
|10
|Черноморец Одесса
|12
|9
|11
|Карпаты Львов
|12
|9
|12
|Сталь Каменское
|12
|8