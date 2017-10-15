"Черноморец" Одесса - "Динамо" Киев - 2:1 (обзор)

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"Черноморец" Одесса - "Динамо" Киев - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 13-го тура чемпионата Украины между "Черноморцем" и киевским "Динамо" (2:1).

Видео: "Черноморец" Одесса - "Динамо" Киев.

Не пропустите: "Черноморец" обыграл киевское "Динамо". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 11 24
3 Ворскла 12 21
4 Олимпик Донецк 12 20
5 Верес Ровно 12 18
6 Мариуполь 11 16
7 Заря Луганск 12 14
8 Звезда Кропивницкий 12 10
9 Александрия 12 9
10 Черноморец Одесса 12 9
11 Карпаты Львов 12 9
12 Сталь Каменское 12 8
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