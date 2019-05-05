"Черноморец" одолел "Десну" и другие результаты 27-го тура УПЛ
Представляем результаты 27-го тура УПЛ.
"Десна" - "Черноморец" 2:4
Голы: А. Фаворов, 14 - 1:0, Вильхамссон, 19 - 1:1, Гитченко, 22 - 2:1, Вильхамссон, 86 - 2:2, Павлов, 90+1 - 2:3, Мусолитин, 90+5 - 2:4
"Десна": Литовка, Люлька (Сергийчук, 76), Гитченко, Имереков, Немчанинов, Богданов, А. Фаворов, Д. Фаворов, Хлебас (Филиппов, 73), Картушов, Безбородько (Парцвания, 84).
"Черноморец": Кожухарь, Норенков, Рыжук, Грачов, Трубочкин (Павлов, 78), Бабенко, Мусолитин, Морозенко (Хамелюк, 57), Танчик, Коваль (Семенив, 64), Вильхамссон.
"Карпаты" - "Арсенал" Киев 1:2
Голы: Вакуленко, 9 - 0:1, Ковпак, 75 - 0:2, Хонгла, 83 - 1:2
"Карпаты": Кучинский, Сандохадзе (Мирошниченко, 62), Папа, Мегремич, Мякушко, Ди Франко, Клец, Хонгла, Бусько (Понде, 46), Йода (Гуцуляк, 62), Швед.
"Арсенал": Пидкивка, Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубинчак, Ориховский, Танковский (Липартия, 73), Мэзу (Ковпак, 63), Авагимян (Сагуткин, 26), Кадимян, Калитвинцев.
"Олимпик" - "Ворскла" 1:1
Голы: Чеснаков, 39 - 0:1, Г. Пасич, 65 - 1:1
"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Цымбалюк, Вантух (Снурницын, 43), Гай, Валеев (Сондей, 73), Г. Пасич, Политыло, Тейшейра, Дегтярев (Дийе, 80)
"Ворскла": Ткаченко, Даллку (Сакив, 73), Мартыненко, Чеснаков, Кане, Шарпар (Скляр, 66), Петрович, Васин (Кобахидзе, 46), Габелок, Ребенок, Карека
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|30
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|22
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