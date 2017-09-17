"Черноморец" - "Шахтер" - 0:0, "Олимпик" - "Динамо" - 1:2 (обзоры)

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"Черноморец" - "Шахтер" - 0:0, "Олимпик" - "Динамо" - 1:2 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзор матчей чемпионата Украины.

"Черноморец" - "Шахтер"

"Олимпик" - "Динамо К"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Киев 8 22
2 Шахтер Донецк 9 22
3 Ворскла 9 17
4 Верес Ровно 9 15
5 Мариуполь 8 14
6 Олимпик Донецк 9 13
7 Заря Луганск 9 9
8 Звезда Кропивницкий 9 8
9 Александрия 9 7
10 Карпаты Львов 9 7
11 Сталь Каменское 9 6
12 Черноморец Одесса 9 5
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