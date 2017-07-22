"Черноморец" - "Сталь" - 0:1, "Верес" - "Александрия" - 0:0 (обзоры)

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"Черноморец" - "Сталь" - 0:1, "Верес" - "Александрия" - 0:0 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей второго тура чемпионата Украины.

"Черноморец" - "Сталь" - 0:1

"Верес" - "Александрия" - 0:0

Не пропустите: "Сталь" одолела "Черноморец", "Верес" и "Александрия" голов не забили. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Динамо Киев 2 6
2 Сталь Каменское 2 6
3 Шахтер Донецк 2 3
4 Олимпик Донецк 1 3
5 Верес Ровно 2 2
6 Карпаты Львов 1 1
7 Звезда Кропивницкий 1 1
8 Мариуполь 1 1
9 Александрия 2 1
10 Заря Луганск 1 0
11 Черноморец Одесса 2 0
12 Ворскла 1 0
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