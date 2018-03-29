"Черноморец" усилился бывшим форвардом "Шахтера"

Теги черноморец одессаалександр гладкий

"Черноморец" усилился бывшим форвардом "Шахтера""Черноморец" подписал контракт с 30-летним нападающим Александром Гладким.

Ранее сообщалось, что футболист находится на просмотре в польском "Лехе".

Гладкий известен по выступлениям за "Шахтер", в составе которого дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, четырежды – национальный Суперкубок. Также он является победителем Кубка УЕФА. Также футболист выступал за "Динамо", "Днепр" и "Карпаты".

"Черноморец" после 24 туров занимает последнее 12-е место в чемпионате Украины.

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