"Черноморец" усилился бывшим форвардом "Шахтера"

"Черноморец" подписал контракт с 30-летним нападающим Александром Гладким.

Ранее сообщалось, что футболист находится на просмотре в польском "Лехе".

Гладкий известен по выступлениям за "Шахтер", в составе которого дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, четырежды – национальный Суперкубок. Также он является победителем Кубка УЕФА. Также футболист выступал за "Динамо", "Днепр" и "Карпаты".

"Черноморец" после 24 туров занимает последнее 12-е место в чемпионате Украины.

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