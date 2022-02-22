"Черноморец" усилился экс-игроком киевского "Динамо"

Теги динамо киевчерноморец одессаниколай морозюк

"Черноморец" усилился экс-игроком киевского "Динамо"

Фото: инстаграм "Черноморца"/Автор неизвестен

Пресс-служба одесского "Черноморца" на официальном сайте объявила о переходе защитника Николая Морозюка.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался одесситам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

34-летний Морозюк ранее выступал за киевское "Динамо", "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" (Донецк) и "Ризеспор". За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил один гол. 2-кратный чемпион Украины, 3-кратный обладатель Суперкубка Украины.

Не пропустите: Ребров может заменить Луческу в киевском "Динамо". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги

Феерии "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", успех "Бетиса": результаты 25-го тура Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов