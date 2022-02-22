"Черноморец" усилился экс-игроком киевского "Динамо"
Фото: инстаграм "Черноморца"/Автор неизвестен
Пресс-служба одесского "Черноморца" на официальном сайте объявила о переходе защитника Николая Морозюка.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался одесситам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
34-летний Морозюк ранее выступал за киевское "Динамо", "Днепр", "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" (Донецк) и "Ризеспор". За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил один гол. 2-кратный чемпион Украины, 3-кратный обладатель Суперкубка Украины.
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|Мариуполь
|21
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|Львов
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