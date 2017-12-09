"Черноморец" - "Звезда" - 3:3, "Верес" - "Карпаты" - 2:2, "Мариуполь" - "Сталь" - 4:2, "Олимпик" - "Ворскла" - 1:4 (обзоры)
Вашему вниманию представляются обзоры четырёх матчей 19-го тура чемпионата Украины.
"Черноморец" - "Звезда" - 3:3
"Верес" - "Карпаты" - 2:2
"Мариуполь" - "Сталь" - 4:2
"Олимпик" - "Ворскла" - 1:4
Не пропустите: "Черноморец" и "Звезда" расписали результативную ничью и другие результаты 19-го тура чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|42
|2
|Динамо Киев
|17
|38
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Верес Ровно
|19
|26
|5
|Олимпик Донецк
|18
|25
|6
|Заря Луганск
|18
|24
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|18
|18
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12