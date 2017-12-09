"Черноморец" - "Звезда" - 3:3, "Верес" - "Карпаты" - 2:2, "Мариуполь" - "Сталь" - 4:2, "Олимпик" - "Ворскла" - 1:4 (обзоры)

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"Черноморец" - "Звезда" - 3:3, "Верес" - "Карпаты" - 2:2, "Мариуполь" - "Сталь" - 4:2, "Олимпик" - "Ворскла" - 1:4 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры четырёх матчей 19-го тура чемпионата Украины.

"Черноморец" - "Звезда" - 3:3 

"Верес" - "Карпаты" - 2:2 

"Мариуполь" - "Сталь" - 4:2 

"Олимпик" - "Ворскла" - 1:4

Не пропустите: "Черноморец" и "Звезда" расписали результативную ничью и другие результаты 19-го тура чемпионата Украины. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 18 42
2 Динамо Киев 17 38
3 Ворскла 19 31
4 Верес Ровно 19 26
5 Олимпик Донецк 18 25
6 Заря Луганск 18 24
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 18 18
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 19 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
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