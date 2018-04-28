"Черноморец", "Звезда" и "Александрия" побеждают в 29-м туре чемпионата Украины
В субботу в рамках 29-го тура чемпионата Украины состоялись три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Сталь" - "Черноморец" - 1:2
Голы: Климчук, 22 - 1:0, Третьяков, 25 - 1:1, Бобко, 66 - 1:2.
"Сталь": Пеньков, Джонатан, Грачев, Ощипко, Эберт, Костенко (Хоцяновский, 46), Месхи (Тиаго, 78), Задерака (Копытов, 62), Мысык, Климчук, Кузык.
"Черноморец": Новак, Романюк, Смирнов, Жунич, Люлька, Ковалец, Бобко, Третьяков (Чорний, 69), Ориховский, Татарков (Гути, 85), Гладкий (Бамба, 90).
"Звезда" - "Олимпик" - 2:0
Голы: Петров, 64 - 1:0, Чичиков, 75 - 2:0.
"Звезда": Паст, Полегенько, Братков, Гафаити, Оганесян, Драченко, Гедж (Дрышлюк, 86), Чичиков (Збунь, 76), Загальский (Аверьянов, 69), Билоног, Петров.
"Олимпик": Кичак, Е. Пасич (Леонидас, 73), Кулинич, Снурницын, Мищенко (Очигава, 89), Немчанинов, Доронин (Беленький, 66), Цымбалюк, Балашов, Хомутов, Г. Пасич.
"Карпаты" - "Александрия" - 1:2
Голы: Нестеров, 4 - 1:0, Банада, 35 - 1:1, Ситало, 52 - 1:2.
"Карпаты": Шевченко, Мирошниченко, Нестеров (Санчес, 74), Лобай, Мякушко, Эрбес (Варгас, 63), Вербный, Гуцуляк, Ди Франко, Карраскаль, Швед (Акулинин, 81).
"Александрия": Панькив, Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Цуриков, Банада, Довгий, Запорожан, Пономарь (Шендрик, 90), Грицук (Протасов, 76), Ситало (Бацула, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15