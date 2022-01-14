Чернов: "Мне кажется, Головин очень сильно скучает по России"

Фото инстаграм Александра Головина

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов высказался о полузащитнике "Монако" Александре Головине.

"Сейчас мы почти каждый день общаемся, играем вместе в компьютерные игры. Мне кажется, он очень сильно скучает по России", - приводит слова Чернова "Матч ТВ".

Напомним, что Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года.

Чернов и Головин знакомы по совместным выступлениям за ЦСКА.

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