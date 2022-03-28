Чернов прокомментировал свой скандальный переход в "Спартак"

Фото: соцсети "Спартака"

Защитник московского "Спартака" Никита Чернов объяснил, почему принял предложение "красно-белых".

Напомним, что 26-летний футболист является воспитанником ЦСКА.

"У меня всегда было желание бороться за самые высокие места. Мои родители тоже спортсмены, всегда говорили: "Есть только первое место". Поэтому я и решился на переход. В "Спартаке" хочется бороться за высокие позиции, достигать высоких целей.

Как состоялся переход в "Спартак"? За ходом переговоров не следил, чтобы не отвлекаться от работы с "Крыльями". К середине первых сборов появилась конкретика. После этого я с семьей задумался над предложением. Взвешивал все за и против, прекрасно понимал, на что иду: эмоции некоторых фанатов "Спартака" и ЦСКА были ожидаемы", - сказал Чернов.

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