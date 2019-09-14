Чернов смог на тренировке повторить сэйв спиной, как в матче с "Локомотивом"

Защитник "Ростов" Евгений Чернов постарался показать, что его эпический сэйв спиной в недавнем матче с "Локомотивом" не был случайным.

На тренировке "жёлто-синих" футболист повторил этот трюк, отбив удар главного тренера команды Валерия Карпина.

Получилось не так эффектно, зато эффективно. Зацените!

Подготовка к матчу «Ахматом» в финальной стадии, Евгений Чернов готов совершить еще один подвиг pic.twitter.com/vslZTKvJOU — Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2019

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