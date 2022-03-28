Чернов: "Угрызений совести из-за перехода в "Спартак" нет"
Фото: соцсети / Автор неизвестен
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал об эмоциональной составляющей своего перехода из "Крыльев Советов" в московский клуб.
Напомним, что 26-летний футболист является воспитанником ЦСКА. За армейцев он выступал до 2019 года.
"Испытывал ли угрызения совести из-за перехода в "Спартак"? Прямо угрызений нет. Осадок в душе – да. Почти всё осознанное детство находишься в структуре команды, повзрослев, доходишь с ней до Лиги Чемпионов, знаешь весь персонал и базу. Более того - когда я играл в "Крыльях", фанаты ЦСКА постоянно писали слова поддержки, выкладывали фотографии со мной в составе, тепло встречали.
Да, я перешёл в "Спартак" и представляю, как это выглядит. Но теперь смотрю на это не так, как смотрел бы раньше. Хочу расти как игрок, а от прочих вещей абстрагируюсь. Понятно, что есть голос фанатов, его надо потерпеть, послушать про себя. Я сам с трепетом вспоминаю прошлое, дорожу им, отношусь с уважением. Но футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше, не стоять на месте", - отметил Чернов.
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