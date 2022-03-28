Чернов высказался о возможном возвращении в сборную России

Фото: соцсети Никиты Чернова

Защитник "Спартака" Никита Чернов считает, что в составе "красно-белых" у него больше шансов на возвращение в сборную России.

В активе 26-летнего футболиста 2 матча за национальную команду в 2015 году. Он дебютировал за неё, не проведя на тот момент ни одной встречи в РПЛ.

"Переход в "Спартак" - это определённо движение вверх. Думал о еврокубках, о возможности тренироваться с игроками высокого класса. Многие из "Спартака" вызываются в свои сборные. Мне бы хотелось того же.

100 процентов, моя цель вернуться в сборную жива. Хочется сыграть на высоком уровне. Не хочу казаться самоуверенным, но, мне кажется, я готов. И привлекался уже к сборной, и международный опыт есть, и в ЛЧ я поиграл. Сейчас, конечно, для этого нужно играть", - сказал Чернов.

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