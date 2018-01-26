Черных стал игроком московского "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о переходе форварда "Ягеллонии" Фёдора Черных.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 400 тысяч евро, а 26-летний литовец заключил с "бело-голубыми" трёхлетний контракт.

Черных выступал за "Ягеллонию" с 2015 года, сыграл 94 матча и забил 21 гол.

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