Черных: "Я давно хотел попасть в РФПЛ"

Новичок московского "Динамо" Фёдор Черных высказался по поводу своего перехода в столичный клуб.

"Насколько я знаю, "Динамо" интересовалось мной ещё летом, но у меня был год контракта в "Ягеллонии". По каким-то причинам тогда не сложилось. Видимо, "Динамо" продолжало следить за мной всё это время. Зимой снова вышли на клуб, договорились, и вот получился этот трансфер. Я давно хотел попасть в РФПЛ, а "Динамо" - большой клуб. Команда продолжает усиливаться. Вместе мы сможем помочь "Динамо" остаться в Премьер-лиге, а потом поставить и самые высокие цели. Большим фактором, сыгравшим в пользу "Динамо", стала Москва. Это мой родной город, я здесь родился и жил. "Динамо" - большой столичный клуб, и мой выбор был очевиден" - сказал 26-летний литовец.

По информации СМИ, "Динамо" заплатило за Черных 400 тысяч евро, а сам футболист заключил с "бело-голубыми" трёхлетний контракт. | http://soccernews.ru