Черный день Кариуса: "Реал" побеждает "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов

Кульминацией европейского сезона в клубном футболе стал финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который в этот раз принимал киевский НСК "Олимпийский". На правах номинальных хозяев поединка мадридский "Реал" встречался с английским "Ливерпулем". Обе команды подходили к противостоянию года в оптимальных кондициях и практически без кадровых потерь.

По мнению букмекеров "Реал" выступал фаворитом матча. И, действительно, многие ожидали того, что "сливочные" возьмут под контроль мяч с первых минут и будут, что называется, вести игру. Но на удивление сценарий стартового отрезка игры получился абсолютно другим: голодный до побед в еврокубках "Ливерпуль" вышел на матч с запредельной мотивацией, не стесняясь играть первым номером. Впрочем, с голевыми моментами у "красных" не складывалось, а чуть позже, словно испугавшись собственной прыти, подопечные Юргена Клоппа дали заднюю, позволив Королевскому клубу выровнять игру.

А затем были слезы. На 26-й минуте Мохаммед Салах (преимущественно на него играли до этого англичане) поборолся с Серхио Рамосом и остался лежать на газоне. Врачи очень долго колдовали над египтянином и вскоре ввели его в игру. Но спустя три минуты главная звезда английского клуба снова оказалась в гуще событий, и сев во второй раз на газон Салах горько заплакал. Стало понятно, что главный голеадор "Ливерпуля" не сможет продолжить поединок. Это была невосполнимая потеря "красных". Дальнейшие события лишь подтвердят этот факт.

Впрочем, неприятности не обошли стороной и "Реал". Всего четыре минуты спустя в слезах уже был правый защитник "сливочных" Даниэль Карвахаль. Он также по причине травмы был вынужден попросить замену. Правда, потеря защитника для Королевского клуба получилась не такой болезненной.

В концовке же тайма наконец-то появились и моменты. Несколько раз опасно для соперника в атаку ходила команда Зинедина Зидана. И в одном из эпизодов "Реал" даже забил. Иско выполнил шикарный пас справа на 11-метровую отметку, откуда Роналду пробил головой в упор. Кариус спас свою команду, но отбил мяч прямо перед собой. Бензема добивал в пустые ворота, но лайнсмен тут же поднял флажок. Повтор показал, что в момент удара португальца Карим таки был в офсайде.

И насколько медленно тянулся безголевой первый тайм, настолько быстро пролетел богатый на события тайм второй. Уже на 48-й минуте Иско был обязан открывать счет в матче. Лаллана неудачно срезал мяч в своей штрафной точно на ногу испанцу, который перебрасывал мяч через голкипера, ведь Кариус выбежал навстречу, но сфера попала в перекладину и отскочила во вратарскую.

Но на этом "подарки" для "Реала" не закончились. Спустя три минуты грубейший ляп в собственной штрафной допустил голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус. Атака "сливочных" не предвещала ничего опасного, мяч был брошен на ход Бензема, но тот не успевал. Сфера стала легкой добычей вратаря англичан, который через время стал вводить ее в игру. Почему Кариус решил сделать это через пробегавшего мимо Карима, так и останется загадкой. Француз же не выключился из игры и среагировал на бросок голкипера, выставив ногу вперед. Этого хватило, чтобы мяч изменил направление и полетел точно в угол ворот – 1:0.

К счастью, курьезный гол не выбил из колеи команду Юргена Клоппа. Спустя четыре минуты англичане отыгрались. После подачи с углового от Милнера, Ловрен выиграл верховую борьбу у Рамоса, скинув мяч на линию вратарской. Марсело к мячу не успел, а вот выскочивший из-за спины бразильца Мане смог переиграть Наваса и протолкнул сферу в сетку – 1:1.

Казалось, гол должен был придать уверенности игрокам "Ливерпуля". Но они снова чуть не пропустили, дав пробить Иско с линии штрафной. Испанец в створ не попал. А затем произошло ключевое событие в матче. Иско был заменен на Бэйла, которому было суждено стать героем встречи. Не берусь утверждать, что Зидан проявил тренерское чутье (возможно замена планировалась заранее), но факт на лицо. Уже через две минуты после выхода на поле валлиец забил фантастический мяч. Марсело навесил с левого фланга на Бэйла в штрафную, который в падении через себя пробил метров с 15-ти, отправив мяч аккурат под перекладину у левой "девятки". Кариус дергался, но не достал – 2:1.

Времени отыграться у "Ливерпуля" было еще предостаточно. Вот только не шибко здорово англичане выглядели в атаке. Нужно признать: без Салаха нападение "красных" выглядело осиротевшим. Одного Мане было недостаточно. Фирмино, увы, так и остался в тени.

Лишь в одном эпизоде англичане могли рассчитывать на перспективу гола, когда прошел заброс в штрафную на Мане, но Рамос вовремя успел вынести мяч. Через минуту, после розыгрыша углового, сенегальцу позволили пробить из-за штрафной, но мяч угодил в штангу.

"Реал" ответил не менее опасно. В быстрой атаке, которую начал Каземиро, Роналду выбегал на ворота, но свой единственный шанс в матче португалец не реализовал. Робертсон успел в последний момент выбить мяч из-под ног Криштиану, здорово выручив свою команду.

Впрочем, через несколько минут счет все равно изменился в пользу "сливочных". И снова грубейшую ошибку допустил Лорис Кариус. Бэйл приложился с левой из-за пределов штрафной по воротам. До ворот было метров 30, Кариус отлично видел момент удара, выставил руки вперед, но мяч ударился о ладони кипера и срикошетил точно в ворота – 3:1. Занавес.

Как ни жаль голкипера "Ливерпуля", но его карьера в клубе похоже на этом закончилась. Впрочем, кому от этого легче в стане "красных". Финал проигран. Мадрид ликует! Это невероятно! "Реал" выигрывает Лигу чемпионов в третий раз кряду! Браво, команда Зинедина Зидана!

"Реал" Мадрид – "Ливерпуль" – 3:1

Гол: Бензема, 51 – 1:0. Мане, 55 – 1:1. Бэйл, 64 – 2:1. Бэйл, 83 – 3:1.

"Реал": Навас, Карвахаль (Начо, 37), Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско (Бэйл, 61), Роналдо, Бензема (Асенсио, 89).

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Милнер (Джан, 83), Мане, Салах (Лаллана, 30), Фирмино.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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