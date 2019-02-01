Чёрт с припаянной башкой: украинский журналист дал жёсткую оценку новичку "Зенита" Ракицкому

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон остался крайне недоволен переходом своего соотечественника Ярослава Ракицкого из "Шахтёра" в "Зенит".

"На мой взгляд, это очень грустная история. То, что Ракицкий позволял себе такие пророссийские взгляды. В конце концов, свободный человек, за это не преследуют уголовно, не стреляют. Когда он сфотографировался с зенитовской футболкой, на которой написано "Россия", меня чуть не вывернуло, я вам честно скажу. Я не могу на это смотреть. Я не хочу осуждать Ракицкого, не суди, да не судим будешь. Мне просто так отвратительно. Столько людей погибло от российских пуль, от российских снарядов, от россиян. Россияне его родной Донецк, в котором он играл, забрали. Он не может выходить на поле прекрасного стадиона "Шахтёра". Донецкий аэропорт, за который погибло столько наших ребят, лучший украинский аэропорт, полностью разрушили. А он стоит с футболкой "Россия" и позирует. Или идиот, такое среди футболистов бывает, или мерзавец, или я не знаю. Чёрт с припаянной башкой. Просто чёрт. В сборную не надо хоть его приглашать. Это его свобода, я же не призываю, чтобы ему что-то плохо сделали. Нет. Я говорю просто, что лично мне он плюнул в душу, стоя с футболкой "Россия". Тем, кто погибли, на могилы их плюнул, если могилы остались. Стране своей. Ну ты же за сборную Украины выходил, ты ж цвета Украины защищал! Ты, дурак, понимаешь, что ты делаешь вообще за эти сраные миллионы? К Ракицкому я испытываю отвращение, чувство брезгливости. Мне просто плохо физически от того, что я это вижу. Что парень, который пел гимн украинский, защищал цвета Украины, может позировать с самодовольной ухмылкой на фотографии с футболкой, где написано "Россия". Или он одноклеточный, или он негодяй. Третьего не дано" - сказал Гордон в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, что "Зенит" купил Ракицкого у "Шахтёра" за 10 миллионов евро, ещё 2 миллиона "горняки" могут заработать в виде бонусов от сделки. 29-летний футболист заключил с "сине-бело-голубыми" контракт до 2022 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. По некоторым данным, российский клуб выплатил украинцу подписной бонус в размере 5 миллионов евро.

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