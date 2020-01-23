"Чертаново" интересуется полузащитниками "Спартака" и "Крыльев Советов"
"Чертаново" рассчитывает во время зимнего трансферного окна подписать двух игроков, сообщают российские СМИ.
Клуб ФНЛ претендует на своих воспитанников - полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова и хавбека "Крыльев Советов" Дениса Якубу.
В "Чертаново" уверены, что эти футболисты помогут команде всерьёз побороться за путёвку в РПЛ.
Стоит отметить, что и Глушенков, и Якуба практически не имеют игровой практики - в текущем сезоне у них один сыгранный матч на двоих.
Не пропустите: "Вообще убийство". Вратарь "Спартака" оценил сбор в ОАЭ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
"Барселона" с огромным трудом обыграла клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
Ананидзе стал игроком кипрского "Анортосиса"
Лента новостей
-
1
Тедеско оценил готовность "Спартака" к весенней части сезона
-
"Бетис" хочет арендовать вингера "Реала"
-
"Чертаново" интересуется полузащитниками "Спартака" и "Крыльев Советов"
-
Солтмурад Бакаев прокомментировал свой переход в "Рубин"
-
1
"Милан" нацелился на хавбека "Бенфики"
-
Влашич дал совет Чалову по поводу переезда в АПЛ
-
1
"Реал" теряет Бэйла
-
Тихонов: "Почему какой-то большой клуб будет предлагать контракт Каррере?"
-
Главные новости дня: 22 января
-
1
Неймар отметился оригинальным пасом в матче Кубка лиги
-
ВЭБ ведет переговоры о продаже ЦСКА
-
Ананидзе рассказал, почему он решил перейти в кипрский клуб
-
5
"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ
-
ПСЖ разгромил "Реймс" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
-
2
Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
-
Хет-трик де Йонга принес "Аяксу" крупную победу в Кубке Нидерландов
-
"Тоттенхэм" и "Лестер" добились побед в чемпионате Англии
-
Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие
-
Озил ведет переговоры с клубом МЛС
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15