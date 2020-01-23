"Чертаново" интересуется полузащитниками "Спартака" и "Крыльев Советов"

"Чертаново" рассчитывает во время зимнего трансферного окна подписать двух игроков, сообщают российские СМИ.

Клуб ФНЛ претендует на своих воспитанников - полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова и хавбека "Крыльев Советов" Дениса Якубу.

В "Чертаново" уверены, что эти футболисты помогут команде всерьёз побороться за путёвку в РПЛ.

Стоит отметить, что и Глушенков, и Якуба практически не имеют игровой практики - в текущем сезоне у них один сыгранный матч на двоих.

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