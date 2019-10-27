"Чертаново" обыграло "Енисей" в гостевом матче ФНЛ

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"Чертаново" обыграло "Енисей" в гостевом матче ФНЛ

"Чертаново" обыграло "Енисей" в матче 20-го тура ФНЛ.

В составе победителей голы забили Максим Витюгов и Дмитрий Редькович.

"Енисей" - "Чертаново" - 0:2 (0:2)

Голы: Витюгов, 18 - 0:1, Редькович, 45 - 0:2.

"Чертаново" занимает 4 место в ФНЛ, имея в активе 36 баллов. у "Енисея" с 19 очками 17 строчка.

А еще: "Чертаново" победило в турнире Italy International Cup| http://soccernews.ru
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