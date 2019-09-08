"Чертаново" победило в турнире Italy International Cup

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"Чертаново" победило в турнире Italy International Cup

"Чертаново" (2008) победило в турнире Italy International Cup, который с 5 по 8 сентября прошёл в Италии.

Соперниками российской команды были: "Интер", "Торино", "Дженоа", "Верона", "Пескара", "Лацио", "Парма", "Домжале", "Краковия".

В финале "Чертаново" обыграло "Лацио" в серии пенальти (5:4).

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