"Чертаново" посмеялся над решением досрочно завершить сезон ФНЛ

Теги чертановокоронавирус

"Чертаново" посмеялся над решением досрочно завершить сезон ФНЛ

Пресс-служба "Чертаново" подготовила смешной видеоролик, в котором клуб иронизирует на тему досрочного завершения сезона ФНЛ.

Согласно сюжету, "Чертаново" благодаря колодцу желаний сменил ФНЛ на РПЛ, однако в истории появился коронавирус, который не только лишил клуб путёвки в Премьер-лигу, но и угрожал ему самому. В конце пародии говорится: "Надо ценить то, что есть".

Напомним, что "Чертаново" финишировал на третьем месте, уступив "Химкам", занявшим вторую строчку, только по дополнительным показателям.

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