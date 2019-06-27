"Чертаново" потроллило футболиста "Шеффилда"

"Чертаново" после разгромной победы над "Шеффилдом" (7:0) подшутило над игроком англичан Джейком Гарретом.

Незадолго до начала товарищеского поединка Гаррет опубликовал в Tinder сообщение, где предлагал московским девушкам встречу для секса.

"Надеемся, не разочаровали, Джейк 0:7", - написано в твиттере "Чертаново".

Напомним, что ранее "Шеффилд" уступил московскому "Торпедо" со счетом 0:5. Кроме того, их ожидает еще два матча с ФК КФ из Санкт-Петербурга и "Локомотивом-Казанка".

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