"Чертаново" потроллило футболиста "Шеффилда"
"Чертаново" после разгромной победы над "Шеффилдом" (7:0) подшутило над игроком англичан Джейком Гарретом.
Незадолго до начала товарищеского поединка Гаррет опубликовал в Tinder сообщение, где предлагал московским девушкам встречу для секса.
"Надеемся, не разочаровали, Джейк 0:7", - написано в твиттере "Чертаново".
Напомним, что ранее "Шеффилд" уступил московскому "Торпедо" со счетом 0:5. Кроме того, их ожидает еще два матча с ФК КФ из Санкт-Петербурга и "Локомотивом-Казанка".
Читайте также: "Чертаново" разгромило старейший английский клуб "Шеффилд". | http://soccernews.ru
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