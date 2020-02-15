"Чертаново" проиграло "Крыльям Советов" в матче Кубка Олимп ФНЛ

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"Чертаново" проиграло "Крыльям Советов" в матче Кубка Олимп ФНЛ

"Чертаново" проиграло "Крыльям Советов" в матче Кубка Олимп ФНЛ. 

Единственный мяч в свои ворота забил защитник "Чертаново" Александр Михайлов.

"Чертаново" - "Крылья Советов" - 0:1 (0:1)

Гол: Михайлов, 4 (в свои ворота) - 0:1

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