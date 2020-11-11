"Чертаново" проиграло "Нижнему Новгороду", "Оренбург" и "Иртыш" сыграли вничью
"Нижний Новгород" обыграл "Чертаново" в матче 21-го тура ФНЛ.
В параллельной встрече команды "Оренбург" и "Иртыш" сыграли вничью.
"Нижний Новгород" - "Чертаново" - 3:2 (2:2)
Голы: Т.Сулейманов, 5 - 1:0, Рудковский, 11 - 1:1, Завезен, 34 - 1:2, Калинский, 42 - 2:2. Т.Сулейманов, 74 - 3:2.
"Нижний Новгород": Анисимов, Каккоев, Темников, Шумских, Маляров, Калинский (Гоцук, 82), Ставпец (Попов, 56), Горбунов (Осинов, 86), Сапета, Султонов (Шарипов, 71), Т.Сулейманов (Галаджан, 76).
"Чертаново": Абаев, Бартасевич, Никитенков, Ляхов, Надольский, Алексеев (Молодняков, 46), Герчиков, Н.Сулейманов, Рудковский (Пиняев, 73), Молчанов (Молтенинов, 79), Завезен (Левин, 90+1).
"Оренбург" - "Иртыш" - 0:0
"Оренбург": Климович, Смирнов (Фамейе, 83), С.Козлов, Малых, Сиваков, Капленко, Ткачук (Прудников, 70), Палиенко (Эктов, 46), Аюпов, Шкофлек (Скворцов, 77), А.В.Козлов.
"Иртыш": Полетаев, Шмыков, Шакуро (Киселев, 55), Масловский, Магадиев, Сычевой, Кротов (Рукас, 81), Подоксенов, Стеклов, Морозов, Гордиенко (Шлеермахер, 81. Третьяков, (90+3).
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