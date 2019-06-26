"Чертаново" разгромило старейший английский клуб "Шеффилд"
"Чертаново" в товарищеском матче в Москве разгромило старейший английский клуб "Шеффилд".
По два мяча забили Владислав Сарвели и Александр Конев, голами отметились Юрий Завезен, Дмитрий Цыпченко и Леонид Герчиков.
"Чертаново" - "Шеффилд" - 7:0 (4:0)
Голы: Сарвели, 4 - 1:0, Завезён, 13 - 2:0, Сарвели, 16 - 3:0, Цыпченко, 29 - 4:0, Конев, 52 - 5:0, Конев, 63 - 6:0, Герчиков, 79 - 7:0.
"Шиффил" на данным момент выступает в восьмом дивизионе Англии. Этот клуб основан в 1857 году.
Ранее "Шеффилд" уже играл с московским "Торпедо" и проиграл со счетом 0:5.
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