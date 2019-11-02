"Чертаново" уличили в финансовых махинациях
Журналист и блогер Василий Уткин обратил внимание на странную финансовую отчётность футбольного клуба "Чертаново".
Уткин напомним, что "Чертаново" является государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением, то есть не может заниматься коммерческой деятельностью.
Тем не менее, клуб продаёт футболистов, а значит имеет доходы. При этом остаётся неизвестным, где находятся вырученные деньги.
"То есть деньги от продажи игроков и не могут оказаться в бюджете ФК "Чертаново". По закону. Где ж деньги? Это очень интересный вопрос. Я чёрт знает", - заключил Уткин.
По итогам 20 туров "Чертаново" занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет неплохие шансы пробиться в высший дивизион.
Не пропустите: Гинер не принял отставку Гончаренко. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Аталанта" - темная европейская лошадка! Она рвет всех в чемпионате, но проваливается в ЛЧ: разбираем статистическую сторону игры команды Гасперини!
-
"Эвертон" заключил контракт с 14-летним сыном Тима Кэхилла
-
Жоау Мариу пропускает матч с "Уфой" из-за газона
-
Зидан: "Я рассчитываю на всех игроков "Реала". У меня нет состава А и Б"
-
"Чертаново" уличили в финансовых махинациях
-
"Рубин" опубликовал видео, посвящённое 11-й годовщине первого чемпионства в истории клуба
-
"Болонья" включилась в борьбу за Ибрагимовича
-
Вальверде не знал о планах игроков "Барселоны" финансово помочь клубу вернуть Неймара
-
"Зенит" не продаст Азмуна зимой
-
Бразильский клуб хочет бесплатно заполучить Кавани
-
"Зенит" и ЦСКА выбрали игровую форму на матч 15-го тура РПЛ
-
Слуцкий высказался о возможном подписании контракта с Хондой
-
Клопп рассказал о травме Салаха
-
Опубликовано фото специальной формы "Манчестер Юнайтед" с драконами
-
Экс-вратарю "Реала" грозит длительная дисквалификация за расизм
-
Ибрагимович удачно съездил на рыбалку
-
Кафу: "Не описать чувства, когда закапываешь гроб с собственным сыном"
-
Пирло рассказал о несостоявшемся переходе в "Рому"
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Санчо в "Валенсии"
-
2
Вальверде рассказал, при каких условиях Гризманн будет стабильно играть за "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Ростов
|14
|29
|3
|Локомотив Москва
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Спартак Москва
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11