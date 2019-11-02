"Чертаново" уличили в финансовых махинациях

Журналист и блогер Василий Уткин обратил внимание на странную финансовую отчётность футбольного клуба "Чертаново".

Уткин напомним, что "Чертаново" является государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением, то есть не может заниматься коммерческой деятельностью.

Тем не менее, клуб продаёт футболистов, а значит имеет доходы. При этом остаётся неизвестным, где находятся вырученные деньги.

"То есть деньги от продажи игроков и не могут оказаться в бюджете ФК "Чертаново". По закону. Где ж деньги? Это очень интересный вопрос. Я чёрт знает", - заключил Уткин.

По итогам 20 туров "Чертаново" занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет неплохие шансы пробиться в высший дивизион.

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