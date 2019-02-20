"Чертаново" заявило 14-летнего форварда, за котором следит "Манчестер Юнайтед", на сезон
14-летний нападающего Сергей Пиняев попал в заявку "Чертаново" на Олимп-ФНЛ, передает официальный сайт клуба.
Сейчас футболист находится в расположении юношеской сборной России. Он стал самым молодым игроком в заявках российских команд, имеющих возможность играть с профессионалами.
По правилам, он сможет играть и в ПФЛ в составе "Чертаново-2". Если он сыграет до конца сезона, то станет самым молодым игроком, выходившем когда-либо на поле в российской профессиональной лиге.
Напомним, Пиняев дважды присутствовал на стажировке "Манчестер Юнайтед". По законам страны игрок не может просматриваться в Англии больше, чем на 2 недели.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11