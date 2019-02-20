"Чертаново" заявило 14-летнего форварда, за котором следит "Манчестер Юнайтед", на сезон

14-летний нападающего Сергей Пиняев попал в заявку "Чертаново" на Олимп-ФНЛ, передает официальный сайт клуба.

Сейчас футболист находится в расположении юношеской сборной России. Он стал самым молодым игроком в заявках российских команд, имеющих возможность играть с профессионалами.

По правилам, он сможет играть и в ПФЛ в составе "Чертаново-2". Если он сыграет до конца сезона, то станет самым молодым игроком, выходившем когда-либо на поле в российской профессиональной лиге.

Напомним, Пиняев дважды присутствовал на стажировке "Манчестер Юнайтед". По законам страны игрок не может просматриваться в Англии больше, чем на 2 недели.

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