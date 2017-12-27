Червиченко: "Чемпионат России проходит через жопу"

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике систему проведения матчей в чемпионате России.

"Помню, перевернули чемпионат с весны на осень, теперь у нас перерыв между турами - почти четыре месяца. И чемпионат проходит через жопу. Раньше сезон длился очень хорошо - начинался весной, проходил весь календарный год, и чемпион определялся осенью. А сейчас... Ну кому стало лучше? Кто-нибудь сделал анализ? Кто-нибудь доказал, что новая система лучше, чем раньше? У нас 20 туров, потом пауза на четыре месяца, потом ещё 10 туров, а перед следующим чемпионатом пауза чуть ли не меньше месяца. Это бред, на мой взгляд. Многие кричали, что нужно повторять, как обезьяны, как на Западе делается. Так у них там в декабре плюс 15, вот они играют по системе "осень-весна". Летом у них жара плюс 40, играть невозможно, поэтому они летом и не играют. Мы-то зачем лезем по льду играть, только чтобы вписываться в их сроки?" - сказал Червиченко.

Напомним, что возобновление чемпионата России состоится в марте следующего года.

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