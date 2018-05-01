Червиченко: "Чемпионство "Спартака" будет курьезным"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможной победе "красно-белых" в чемпионате.

"Спартак" вряд ли станет чемпионом в этом году. В прошлом году команда действительно смотрелась чемпионом, на нее было интересно смотреть. Даже фарт, который в том сезоне сопутствовал, - это награда за ту игру, которую футболисты показывали. Сейчас этого нет. Даже если чемпионство произойдет, оно будет курьезным", - цитирует Червиченко Чемпионат.

Напомним, Червиченко также оценил шансы "Спартака" на чемпионство. | soccernews.ru