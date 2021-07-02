Червиченко дал оценку пресс-конференции Черчесова
Фото твиттер Sportbox
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о сегодняшней пресс-конференции наставника сборной России Станислава Черчесова.
"Это был набор пустой и неуклюжей болтовни. Во время ответов Черчесова возникала ассоциация с сазаном или лещом, которого ты поймал, а он брыкается и выскальзывает... Ты пытаешься запихнуть его в ведро, а он всеми силами старается вернуться в реку. Две ассоциации по итогам: либо рыба, о которой говорил ранее, либо уж, которого бросили на сковородку.
Если делать глубокий разбор, то можно смело сказать: Черчесов потратил два часа жизни россиян, не давал смотреть теннисный матч Рублева с Фоньини. Одна фраза веселее другой. Он вспомнил какую-то еврейскую мудрость... Сначала резануло слух, а потом я понял: он абсолютно прав - самый плохой конец даёт старт новому началу. Теперь ему надо сказать всем спасибо и до свидания, чтобы новое начало наступило. Хватит уже старому цепляться и не давать дорогу новому.
Это было просто невозможно слушать. У человека в голове какие-то вспышки эпизодов, которые он пытается транслировать и как-то увязать между собой. Человека спрашивают об одном - он рассказывает про другое. Постоянные уводы всех разговоров в сторону. Видно, что его готовили, объясняли, что с любого вопроса, на который нужно будет давать неприятный ответ, надо уходить - это единственное, что у него получилось.
Удары себя в грудь микрофоном - это великолепно. Думаю, пресс-конференция Черчесова следующая по эффектностям после выступления Бузовой во МХАТе. Бить себя микрофоном в грудь - это просто шедевр", - сказал Червиченко.
Напомним, что Черчесов отвечал на вопросы журналистов около 2,5 часов.
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