Червиченко: "Демарш Гончаренко положительно сказался на обстановке в ЦСКА"

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Червиченко: "Демарш Гончаренко положительно сказался на обстановке в ЦСКА"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о поведении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после победного дерби.

Вчера "Армейцы" обыграли "Спартак" со счетом 2:0.

"то касается ЦСКА и Гончаренко, то я думаю, эта победа успокоит обе стороны. У команды был психоз, ничего не получалось. Критические стрелы летели в адрес Гончаренко. Так что такой эмоциональный всплеск он нужен, чтобы рассудок встал на место и дальше можно было нормально работать. Этот его демарш положительно сказался на обстановке в команде. Может, ребята начали чувствовать большую ответственность. Видно, что тренер им не чужой", - сказал Червиченко.

Напомним, после разгромного поражения от "Зенита" (0:4) тренер подал в отставку и уехал в Беларусию. Команду некоторое время тренировал старший тренер "армейцев".

После 25 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. "Спартак" с 32 очками остался на 6 позиции.

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