Червиченко: "Дзюба не соответствует уровню "Лацио"
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко не верит в желание "Лацио" подписать форварда "Зенита" Артёма Дзюбу.
"Мне кажется, просто сейчас писать не о чем, вот такие новости и публикуют. Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню "Лацио". Артём недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться. Не вижу его в Серии А. Да и потом: у него есть хороший контракт в "Зените", хорошая репутация в России. Ему нужно здесь доигрывать. Если это будет неудачный вояж, то всё наработанное до этого сойдёт на нет. Вспомните, каким уезжал в Англию Андрей Аршавин и каким вернулся", - сказал Червиченко.
Напомним, что по окончании сезона контракт Дзюбы с "Зенитом" истечёт, однако, вероятно, стороны договорятся о его продлении.
31-летний нападающий неоднократно заявлял о желании попробовать свои силы в АПЛ, однако до сих пор за пределами России он не играл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16