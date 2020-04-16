Червиченко: "Дзюба не соответствует уровню "Лацио"

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Червиченко: "Дзюба не соответствует уровню "Лацио"

Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко не верит в желание "Лацио" подписать форварда "Зенита" Артёма Дзюбу.

"Мне кажется, просто сейчас писать не о чем, вот такие новости и публикуют. Вряд ли Дзюба может проявить себя в итальянском чемпионате, он не соответствует уровню "Лацио". Артём недостаточно быстр, защитники там играют плотно, тактически грамотно, не дадут ему развернуться. Не вижу его в Серии А. Да и потом: у него есть хороший контракт в "Зените", хорошая репутация в России. Ему нужно здесь доигрывать. Если это будет неудачный вояж, то всё наработанное до этого сойдёт на нет. Вспомните, каким уезжал в Англию Андрей Аршавин и каким вернулся", - сказал Червиченко.

Напомним, что по окончании сезона контракт Дзюбы с "Зенитом" истечёт, однако, вероятно, стороны договорятся о его продлении.

31-летний нападающий неоднократно заявлял о желании попробовать свои силы в АПЛ, однако до сих пор за пределами России он не играл.

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