Червиченко: "Еременко может влиться в "Спартак"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы финского полузащитника Романа Еременко, который отбывает заключительный период своей дисквалификации за употребление допинга, заиграть в стане "красно-белых".

"Роман Еременко - парень хороший, показывал яркий футбол. Но все-таки у него был большой перерыв. Если этот переход произойдет, по первым двум-трем матчам будет понятно его состояние. Он может влиться в "Спартак" и составить конкуренцию в центре поля", - цитирует Червиченко Р-Спорт.

Напомним, вчера "Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом". | soccernews.ru