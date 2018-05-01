Червиченко: "Если "Локомотив" проиграет "Зениту", то шанс у "Спартака" будет"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы "красно-белых" на победу в чемпионате.

"Если "Локомотив" проиграет "Зениту", то шанс у "Спартака" будет. Хотя, на мой взгляд, даже проиграв "Зениту", в последнем матче "Локомотив" решит все свои проблемы в игре с "Арсеналом". У болельщиков "Спартака" есть некая эйфория. При удачном стечении обстоятельств начинают праздновать победу раньше, чем она состоялась. Прежде чем болеть за "Зенит" в матче с "железнодорожниками", нужно посмотреть на свою команду. Я вообще не уверен, что "Спартак" обыграет "Ростов" и "Динамо", - цитирует Червиченко Чемпионат.

Напомним, два топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком "Спартака". | soccernews.ru