Червиченко: "Если "Локомотив" проиграет "Зениту", то шанс у "Спартака" будет"

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Червиченко: "Если "Локомотив" проиграет "Зениту", то шанс у "Спартака" будет"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко оценил шансы "красно-белых" на победу в чемпионате.

"Если "Локомотив" проиграет "Зениту", то шанс у "Спартака" будет. Хотя, на мой взгляд, даже проиграв "Зениту", в последнем матче "Локомотив" решит все свои проблемы в игре с "Арсеналом". У болельщиков "Спартака" есть некая эйфория. При удачном стечении обстоятельств начинают праздновать победу раньше, чем она состоялась. Прежде чем болеть за "Зенит" в матче с "железнодорожниками", нужно посмотреть на свою команду. Я вообще не уверен, что "Спартак" обыграет "Ростов" и "Динамо", - цитирует Червиченко Чемпионат.

Напомним, два топ-клуба АПЛ интересуются хавбеком "Спартака". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 28 57
2 Спартак Москва 28 53
3 ЦСКА Москва 28 52
4 Краснодар 28 50
5 Зенит Санкт-Петербург 28 50
6 Уфа 28 39
7 Арсенал Тула 28 39
8 Урал 28 37
9 Рубин 28 36
10 Ахмат 28 35
11 Динамо Москва 28 34
12 Ростов 28 34
13 Амкар 28 31
14 Анжи 28 24
15 Тосно 28 24
16 СКА Хабаровск 28 13
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