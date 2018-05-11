Червиченко: "Глушакова и Комбарова в основном списке нет заслуженно"

Теги россия

Червиченко: "Глушакова и Комбарова в основном списке нет заслуженно"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о заявке сборной России на ЧМ-2018.

"Глушакова и Комбарова в основном списке нет заслуженно. Габулова, видимо, по каким-то национальным признакам вызвали. Для атмосферы в команде Акинфеева достаточно. Есть Беленов и Нигматуллин, полно ребят, которых можно вызвать вместо травмированного Селихова. Они, на мой взгляд, лучше, чем Габулов. Тем более он на той неделе в важной игре напускал пару важных плюшек.

Хорошо, что дают шанс молодым ребятам. Перспектив на домашнем Чемпионате Мира у нас нет, пусть лучше молодые ребята обобьются сейчас и на следующем мундиале покажут результат. Это лучше, чем стоячие пенсионеры.

Возвращение Дзюбы заслужено. Человек зажал зубы и показал, что его не по футбольным критериям сплавили из питерской команды" - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Читайте также: Заболотный, Дзюба и Чалов включены в расширенный список сборной России на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов