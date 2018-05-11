Червиченко: "Глушакова и Комбарова в основном списке нет заслуженно"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о заявке сборной России на ЧМ-2018.

"Глушакова и Комбарова в основном списке нет заслуженно. Габулова, видимо, по каким-то национальным признакам вызвали. Для атмосферы в команде Акинфеева достаточно. Есть Беленов и Нигматуллин, полно ребят, которых можно вызвать вместо травмированного Селихова. Они, на мой взгляд, лучше, чем Габулов. Тем более он на той неделе в важной игре напускал пару важных плюшек.

Хорошо, что дают шанс молодым ребятам. Перспектив на домашнем Чемпионате Мира у нас нет, пусть лучше молодые ребята обобьются сейчас и на следующем мундиале покажут результат. Это лучше, чем стоячие пенсионеры.

Возвращение Дзюбы заслужено. Человек зажал зубы и показал, что его не по футбольным критериям сплавили из питерской команды" - приводят слова Червиченко российские СМИ.

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