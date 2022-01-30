Червиченко громко раскритиковал предстоящий трансфер "Спартака"



Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике предстоящий переход в московский клуб полузащитника "Янг Бойз" и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.

"Янг Бойз" более-менее сглаживал ситуацию, но когда вы сказали сборная Люксембурга, у меня это вызвало гомерический хохот. Думаю, мы охренеем от этой трансферной кампании, поэтому остальные вещи будут еще более веселые. Сейчас непонятно зачем куплен дорогущий Николсон в конкуренцию Соболеву, отпущен Понсе. По Ларссону непонятно, когда он перестанет валять дурака. Кто будет забивать у "Спартака" - неясно", - приводит слова Червиченко Sport24.

24-летний Перейра выступает за "Янг Бойз" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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