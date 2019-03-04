Червиченко громко высказался о перспективах "Спартака" в этом сезоне

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Червиченко громко высказался о перспективах "Спартака" в этом сезоне

Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре московского клуба.

"Спартак" в этом сезоне не станет чемпионом. Команда не демонстрирует чемпионской игры. Максимум на что они могут рассчитывать это выигрыш кубка. Я считаю, что приход Кононова еще ничего не изменил в команде. У "Спартака" прекрасный подбор исполнителей, однако тренерской идеи я пока не вижу", - приводят слова Червиченко российские СМИ.

Напомним, что в минувшем туре РПЛ "Спартак" не смог обыграть "Краснодар" (1:1).

После 18 туров "красно-белые" занимают 4-е место и отстают от "Зенита" на 8 очков.

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