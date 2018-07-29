Червиченко: "Хорошо, что "Спартак" уже не покупает всякий бред"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о трансферной политике "красно-белых".

"Хорошо, что уже не покупают всякий бред, не совершают покупки ради покупки. Очевидно, что стоит искать футболистов, которые сделают команду сильнее, а сегодня на рынке таких игроков, пожалуй, нет. Российских футболистов уже разобрали, хотя, как мне кажется, "Спартаку" не помешает еще один русскоязычный защитник, вдобавок к Джикия и Кутепову. В нападении пусть бегают легионеры, у них и не должно быть мгновенной связи с вратарем или средней зоной, в атаке они могут креативить как хотят. Как мне кажется, жизнь показала, что линия обороны в основном должна состоять из россиян или свободного говорящих на русском языке защитников", - цитирует Червиченко Rusfootball.

Напомним, Червиченко оценил дебют новичков "Спартака". | soccernews.ru