Червиченко: "К Шалимову я всегда относился как к человеку недалекому"

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Червиченко: "К Шалимову я всегда относился как к человеку недалекому"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу слов главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова, который заявил, что каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. 

"Данное высказывание - глупость человека, который не понимает, как живут простые граждане. Не все могут получить миллионные контракты и обеспечить себе подушку безопасности. Многие берут кредиты для разных целей и живут от зарплаты до зарплаты. Работодатели сейчас не могут платить зарплаты, потому что у них куча расходов, а прибыли нет. И никто не помогает.

А то, что декларирует государство, - сказки. Из моих знакомых никто еще не получил реальной помощи, и никому ничего не компенсировали. Да, эти люди живут лучше, чем бомжи, но в этой ситуации им надо как-то помогать. А работники, сидя дома, не до конца понимают, почему их лишили работы и бросили в бездну проблем. Особенно, когда рядом никто не болеет. Таким людям точно надо помогать, чтобы пережить этот момент. Я не сторонник того, чтобы все взять и поделить, но должна быть реальная помощь от государства.

К Шалимову я всегда относился как к человеку недалекому. Поэтому меня абсолютно не удивляют эти его слова. И потом, всем известно мое мнение об интеллекте 70-80 процентов футболистов и их образовании. Образование и футболист - в 70 процентах случаев вещи, несовместимые", - передает слова Червиченко "Советский спорт".

Напомним, что 51-летний специалист пытался вступиться за российскую власть. Он выразил уверенность, что критикующие правительство люди живут лучше, чем бомжи, поэтому им не обязательно помогать в условиях кризиса. Впрочем, тренер утверждает, что его неправильно поняли.

Стоит отметить, что после шквала критики Шалимов удалил свою публикацию из инстаграма.

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