Червиченко: "Каррера и в следующем сезоне будет осваивать бюджет "Спартака"

Теги массимо каррераспартак москваювентус

Червиченко: "Каррера и в следующем сезоне будет осваивать бюджет "Спартака"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера "красно-белых" Массимо Карреры в туринский "Ювентус".

"Думаю, что новость об уходе Карреры в "Ювентус" вбросил кто-то из его окружения. Вчера, когда "Спартак" забил второй гол, Каррера радовался больше, чем все футболисты вместе взятые. Он понял, что теперь останется в "Спартаке" еще на сезон и вместе со своей итальянской бригадой будет дальше осваивать бюджет. Приобретать и дальше эти недоразумения в лице Пашалича и Максимовича", - цитирует Червиченко Советский спорт.

Напомним, "Ювентус" близок к подписанию контракта с Каррерой. | soccernews.ru

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