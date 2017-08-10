Червиченко: "Каррера может быть не тем тренером, который будет работать в "Спартаке" в следующем сезоне"

Теги спартак москвамассимо каррера

Червиченко: "Каррера может быть не тем тренером, который будет работать в "Спартаке" в следующем сезоне"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о трансферной кампании "красно-белых".

"Мне кажется, покупки делать надо очень аккуратно. Тем более жизнь все-таки показывает, что Массимо Каррера - не панацея, и это может быть не тот тренер, который будет у "Спартака" в следующем сезоне. А с людьми, которые будут куплены, придется еще работать, потому что контракты у всех будут минимум на три, четыре или пять лет", - цитирует Червиченко Советский спорт.

Напомним, Неймар советует Луану не переходить в "Спартак". | soccernews.ru

комментарии
Дима

Чеврвяченко ничего полезного не производит. Не понятно каким образом ему Спартак достался? а как он руководил Спартаком мы все помним) и стадион и спонсор и как Лукойлу его продал))) Экономил бы лучше на продуктах питания.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Стартует новый турнир прогнозов! Анонс 1-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Локомотив Москва 5 13
3 Краснодар 5 10
4 Ростов 5 10
5 ЦСКА Москва 5 9
6 Ахмат 5 9
7 Уфа 5 9
8 Спартак Москва 5 8
9 Рубин 5 7
10 Урал 5 7
11 Динамо Москва 5 4
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 5 3
16 Амкар 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов