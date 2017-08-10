Червиченко: "Каррера может быть не тем тренером, который будет работать в "Спартаке" в следующем сезоне"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о трансферной кампании "красно-белых".

"Мне кажется, покупки делать надо очень аккуратно. Тем более жизнь все-таки показывает, что Массимо Каррера - не панацея, и это может быть не тот тренер, который будет у "Спартака" в следующем сезоне. А с людьми, которые будут куплены, придется еще работать, потому что контракты у всех будут минимум на три, четыре или пять лет", - цитирует Червиченко Советский спорт.

Напомним, Неймар советует Луану не переходить в "Спартак". | soccernews.ru