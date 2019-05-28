Червиченко: "Кононов - слабый тренер, ему надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко остался недоволен решением клуба оставить Олега Кононова на посту главного тренера "красно-белых".

"Значит, верят в него свято. Я думаю, этому решению обрадовались ближайшие конкуренты "Спартака". Как играл "Арсенал" при Кононове и без него? Как выступал "Спартак" при Кононове и без него? Назовите хоть одну яркую победу при Кононове. Всё же на тоненького, там забили дурной мяч, здесь забили. Практически 90 или 80 процентов побед с разницей в один мяч. И то не всегда счёт был по игре, поэтому я думаю, что Кононов - слабый тренер. Руководству он нравится, значит, они этого хотят.

А после того, как Кононов свалил всю вину в матче с "Оренбургом" на Максименко, он ещё и слабый человек. Если бы не Максименко, то "красно-белые" должны были бы проиграть 0:4. После этого Кононова точно должны были бы выгонять. Надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться после того, как играет команда последние шесть туров. Я считаю, это полный позор. А что делает руководство "Спартака"? Это очередная дурость.

Но они уже креативят давно, все уже привыкли и нормально к этому относятся. Нравится "Спартаку", что такой тренер будет руководить командой, это их выбор, их деньги. Они вправе делать, что угодно, они с таким успехом могут оставить команду и без тренера", – сказал Червиченко.

Напомним, что "Спартак" финишировал в турнирной таблице РПЛ на пятом месте.

В весенней части сезона "народная команда" одержала только 6 побед в 14 матчах.

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