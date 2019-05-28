Червиченко: "Кононов - слабый тренер, ему надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко остался недоволен решением клуба оставить Олега Кононова на посту главного тренера "красно-белых".
"Значит, верят в него свято. Я думаю, этому решению обрадовались ближайшие конкуренты "Спартака". Как играл "Арсенал" при Кононове и без него? Как выступал "Спартак" при Кононове и без него? Назовите хоть одну яркую победу при Кононове. Всё же на тоненького, там забили дурной мяч, здесь забили. Практически 90 или 80 процентов побед с разницей в один мяч. И то не всегда счёт был по игре, поэтому я думаю, что Кононов - слабый тренер. Руководству он нравится, значит, они этого хотят.
А после того, как Кононов свалил всю вину в матче с "Оренбургом" на Максименко, он ещё и слабый человек. Если бы не Максименко, то "красно-белые" должны были бы проиграть 0:4. После этого Кононова точно должны были бы выгонять. Надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться после того, как играет команда последние шесть туров. Я считаю, это полный позор. А что делает руководство "Спартака"? Это очередная дурость.
Но они уже креативят давно, все уже привыкли и нормально к этому относятся. Нравится "Спартаку", что такой тренер будет руководить командой, это их выбор, их деньги. Они вправе делать, что угодно, они с таким успехом могут оставить команду и без тренера", – сказал Червиченко.
Напомним, что "Спартак" финишировал в турнирной таблице РПЛ на пятом месте.
В весенней части сезона "народная команда" одержала только 6 побед в 14 матчах.
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"Спартак" поставил перед Кононовым задачи на следующий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20