Червиченко: "Кононов - слабый тренер, ему надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться"

Теги спартак москваолег кононовандрей червиченко

Червиченко: "Кононов - слабый тренер, ему надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко остался недоволен решением клуба оставить Олега Кононова на посту главного тренера "красно-белых".

"Значит, верят в него свято. Я думаю, этому решению обрадовались ближайшие конкуренты "Спартака". Как играл "Арсенал" при Кононове и без него? Как выступал "Спартак" при Кононове и без него? Назовите хоть одну яркую победу при Кононове. Всё же на тоненького, там забили дурной мяч, здесь забили. Практически 90 или 80 процентов побед с разницей в один мяч. И то не всегда счёт был по игре, поэтому я думаю, что Кононов - слабый тренер. Руководству он нравится, значит, они этого хотят.

А после того, как Кононов свалил всю вину в матче с "Оренбургом" на Максименко, он ещё и слабый человек. Если бы не Максименко, то "красно-белые" должны были бы проиграть 0:4. После этого Кононова точно должны были бы выгонять. Надо на себе волосы рвать или прилюдно застрелиться после того, как играет команда последние шесть туров. Я считаю, это полный позор. А что делает руководство "Спартака"? Это очередная дурость.

Но они уже креативят давно, все уже привыкли и нормально к этому относятся. Нравится "Спартаку", что такой тренер будет руководить командой, это их выбор, их деньги. Они вправе делать, что угодно, они с таким успехом могут оставить команду и без тренера", – сказал Червиченко.

Напомним, что "Спартак" финишировал в турнирной таблице РПЛ на пятом месте.

В весенней части сезона "народная команда" одержала только 6 побед в 14 матчах.

Не пропустите: Совет директоров "Спартака" дал оценку выступлению фарм-клуба в ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие

Конфликт в преддверии финала: Луиз и Игуаин поссорились на тренировке "Челси", Сарри в ярости покинул занятие

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов