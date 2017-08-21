Червиченко: "Кресло под Каррерой очень сильно качается"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о положении в московском клубе главного тренера Массимо Карреры.

"Всех европейцев, которые приезжают работать в Россию, интересуют только деньги. Они относятся к России как к дойной корове, которую нужно держать за сиськи, и она сама будет прыгать. Ну какой "Спартак" нужен Каррере? Хотя конечно, он потом скажет: "Вот я пришёл и с первого раза выиграл в клубе, который 16 лет ничего не выигрывал".

Качается ли сейчас кресло под Каррерой? Да, и очень сильно. Я слышал, что до сезона была договорённость по трансферам по одним игрокам, но Каррера начал требовать других, что насторожило руководство клуба, поскольку откровенно коммерческими оказались новые просьбы. Думаю, неудачный полёт в Хабаровск может поставить под вопрос его карьеру в "Спартаке" - сказал Червиченко.

Стоит отметить, что по итогам семи туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе всего 8 очков.

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