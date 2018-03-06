Червиченко: "Кто-то за кулисами пытается убрать "Зенит"

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Червиченко: "Кто-то за кулисами пытается убрать "Зенит"Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался о судействе в матче 21-го тура РФПЛ между питерским "Зенитом" и пермским "Амкаром".

"Здесь, на мой взгляд, когда абсолютно понятно, что арбитр выполнял чей-то заказ, но это невозможно доказать, а формальный признак для переигровки есть - нужно подавать протест. "Зенит" правильно делает, настаивая на переигровке. И если кто-то за кулисами пытается убрать "Зенит" подобным способом - незаконным и бессовестным - почему они не должны пытаться законным способом себя защитить? Не вижу причин этого не делать", - цитируют Червиченко Невские новости.

Напомним, Силкин назвал фаворита в противостоянии "Зенита" с "РБ Лейпциг". | soccernews.ru

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