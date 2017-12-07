Червиченко: "Ливерпулю" только задницей оставалось забить"

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Червиченко: "Ливерпулю" только задницей оставалось забить"Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых от "Ливерпуля" (0:7) в матче Лиги чемпионов.

"Мы увидели большую разницу в классе, причем необязательно "Спартака" и "Ливерпуля", а в целом РФПЛ и АПЛ. Мы увидели то, что происходит, когда англичане играют на своем уровне, а наши – исходя из своих возможностей.

Такого разгрома, конечно, не ожидалось, но шансов никаких не было. Обидно, что "Спартак" так мало продержался. Накануне ЦСКА хоть до 60-й минуты сохранял для нас интригу, а красно-белые пропустили уже на 4-й и дали всем понять, что можно расслабиться и досматривать игру исключительно одной команды.

Посмотрите, как выглядел на фоне "Ливерпуля" Промес, являющийся лучшим игроком нашего чемпионата: пару раз да, ударил, один раз был близок. Да и в целом посмотрите, что делали со "Спартаком"... "Ливерпуль" забивал как хотел, отдавал как хотел, там только задницей оставалось забить, и все.

Считаю, что обе наши команды выступили очень хорошо, и попадание в Лигу Европы – это тоже очень хороший результат. А еще хорошо то, что оба коллектива до последнего тура претендовали на плей-офф ЛЧ", – сказал Червиченко. | soccernews.ru

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